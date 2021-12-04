محافظ أسوان يشكل لجنة لمعاينة وتعويض متضررى السيول فى جزر هيسا وعواض.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، جولاته الميدانية بالمناطق المتضررة من السيول حيث قام بجولة تفقدية لجزر هيسا وعواض لمتابعة الجهود المبذولة لإعادة إنشاء المنازل التي تعرضت لإنهيار كلى أو جزئى ، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، بجانب الأجهزة التنفيذية.

وقرر اللواء أشرف عطية تشكيل لجنة من شباب جزر الشلال والمجتمع المدنى ومديرية الإسكان ، وبإشراف من السكرتير العام المساعد للمعاينة على الطبيعة لمختلف المنازل التى تضررت من الأمطار الغزيرة داخل جزر هيسا وعواض وتنقار ، علاوة على صرف المساعدات العينية للأسر المتضررة من تلف مستلزماتهم ، وهو الذى يتوازى مع الأعمال الجارية في المنازل التي تم حصرها عقب السيول.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأن يحصل أى أحد على حق ليس من حقه ، وسيتم محاسبة أي مسئول في حالة المحسوبية أو المجاملة ، كما أننا كدولة مسئولين عن جميع المواطنين والمساواة بينهم في تلبية إحتياجاتهم حيث سيتم إعطاء الأسبقية للمنازل الأكثر تضرراً.

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإنشاء خزان علوى بجزيرة عواض لزيادة معدلات ضخ المياه نظراً لوقوع المنازل في منسوب أعلى من مرشح المياه ، وأيضاً إصلاح عدد 2 طلمبة إحتياطى بنفس المرشح ، بالإضافة إلى قيام مسئولي الطرق برصف 1.5 كم بجزيرة هيسا بتكلفة 4 مليون جنيه ، فضلاً عن تشغيل عبارة هيسا يومياً بإشراف من الجمعية وطبقاً للرسوم التي تحددها.

وأشار إلى أن المحافظة تقدم جميع إمكانياتها لدعم أعمال إنشاءات وترميمات المنازل والأسقف بضخ مواد البناء للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى التي تعمل في هذا الإتجاه بكل جدية للعمل على إنهاؤها بأسرع وقت ممكن.



جانب من جولة محافظ أسوان فى قرى النوبة



محافظ أسوان خلال الجولة



محافظ أسوان فى جزر النوبة



محافظ أسوان مع الأهالى