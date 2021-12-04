اليوم السابع
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محافظة مطروح تبحث مواجهة الكثافات المرورية خلال المصيف بإنشاء جراجات متنوعة

السبت، 04 ديسمبر 2021 09:10 م
محافظة مطروح تبحث مواجهة الكثافات المرورية خلال المصيف بإنشاء جراجات متنوعة محافظ مطروح يبحث إنشاء جراجات عامة
مطروح - حسن مشالي

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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، اجتماعا لبحث ومناقشة مقترحات إقامة جراجات وأماكن انتظار للسيارات فى شوارع مدينة مرسى مطروح، لتخفيف الكثافات المرورية، خلال موسم الصيف السياحى، من خلال مشاركة إحدى الشركات المتخصصة التى تقدمت بمقترح تنفيذ جراجات متعددة الطوابق ومتحركة بنظام تكنولوجى حديث.

شارك فى الاجتماع، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد محمد البندارى مدير إدارة مرور مطروح وحمد عبيد مدير عام إدارة الاستثمار، ومحمد الحوفى مدير إدارة الأملاك، ونائب رئيس مدينة مرسى مطروح، وممثلى إحدى الشركات العاملة فى مجال جراجات الانتظار.

وجه محافظ مطروح، بعمل دراسة حول جميع المناطق والشوارع المقترحة، لعمل أماكن انتظار بها، وجراجات متعددة الطوابق، أو جراجات متحركة وفق تقنيات تكنولوجية، مع مقترح إعادة تخطيط الشوارع وتنظيمها، لتخفيف الكثافة وتأمين السيارات، بالتنسيق بين إدارة المرور ومجلس مدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة لقائدى السيارات، مع توفير فرص عمل لأبناء مطروح، مع استغلال أماكن الانتظار بما يمثله كمورد اقتصادى، مع إعداد دراسات الجدوى للمشروع، لتقديم خدمات متميزة لأهالى المحافظة وزائريها، والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة السياحية.


محافظة مطروح

انشاء جراجات

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