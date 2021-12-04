متلازمة ما بعد كورونا نادرة لكنها محتملة عند البالغين

كتبت إيناس البنا

قال باحثون إن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة نادرة، ولكنها ممكنة لدى البالغين الذين يتعافون من فيروس كورونا، وتم اكتشاف الحالة حتى الآن، عند الأطفال فقط.

وشدد الباحثون من جامعة كالجاري في ألبرتا الكندية على حاجة الأطباء للاشتباه في متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى البالغين عندما يعاني المريض من الحمى لفترات طويلة، مع تورط أعضاء متعددة، بعد الشفاء من عدوى كورونا.

ووصف الفريق احتمالية الإصابة بالمتلازمة لدى البالغين في دراسة نُشرت في CMAJ (مجلة الجمعية الطبية الكندية)، بعد إصابة رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، وثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل أربعة أسابيع، وزار المستشفى لمجموعة من الأعراض، بما في ذلك ضيق التنفس لفترة طويلة، وارتفاع درجة الحرارة، والتورم، والتعب الشديد، وكشفت الفحوصات عن تضخم القلب والرئة بالإضافة إلى مشاكل أخرى.



الالتهابات النادرة بعد كورونا

كتب الباحثون: "نظرًا للتاريخ الحديث للمريض للإصابة بعدوى كورونا، والحمى دون تحديد الأعراض، وتغيرات الغشاء المخاطي للفم، واعتلال العقد الليمفاوية العنقية، والتهاب الملتحمة، وتغيرات الأطراف السفلية، فقد اشتبهنا في الإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا الالتهابية".

وأضافوا: "كان العرض مشابهًا للحالات المبلغ عنها لمضاعفات غير شائعة ولكنها شديدة لدى الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس كورونا، والتي تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (MIS-C)، وكذلك لمرض يشبه كاواساكي".

ساعد بدء العلاج الفوري المريض على التعافي، وتم وصف MIS-C لأول مرة في أبريل 2020 على أنه متلازمة شديدة الالتهاب ذات سمات تشبه مرض كاواساكي، واعتبارًا من 3 مايو 2021 ، تم تشخيص 3742 طفلًا في الولايات المتحدة رسميًا بمرض MIS-C، مع 35 حالة وفاة ذات صلة، ولا يُعرف الكثير عن متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند البالغين.

علامات وأعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة

ارتفاع في درجة الحرارة طويل الأمد

ألم في المعدة

ضربات قلب سريعة

تنفس سريع للغاية

صداع مزمن

التقيؤ

إسهال

في أكتوبر 2020 ، نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مراجعة لـ 27 حالة بالغين تتناسب مع وصف متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة. كانت الحالة الأولية لـ MIS-A، الموصوفة حتى الآن، في المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

قال الباحثون: "مع استمرارنا في التعرف على MIS-A، من الحكمة عدم افتراض أي قيود عمرية عند التفكير في التشخيص، كما توحي حالتنا" وأشار المؤلفون إلى أنه "على عكس MIS-C، لا يوجد حاليًا أي شرط للإبلاغ عن حالات MIS-A إلى سلطات المقاطعة أو الولاية، ولكن يجب تشجيع ذلك لتسهيل البحث وتحسين نتائج المرضى".