كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال

كتب - محمود جلال

غالبًا ما يتم إهمال العديد من الأعراض الناجمة عن فيروس كورونا، ومع ذلك من الضروري للغاية معرفة الأمراض المتعلقة بـ كورونا والتي تتطور إلى حالات صحية خطيرة، حيث يتعرض الأطفال لخطر كبير في هذه الأوقات لأن مناعتهم ليست قوية بما يكفى لمكافحة الفيروس، وفى التقرير التالي نلقي نظرة على اضطراب صحي يمكن أن يهدد جهاز المناعة لدى الأطفال وهو متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة بحسب موقع "only my health".

ما هي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة؟

هي حالة صحية تؤثر على القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والأنسجة، تحدث غالبًا عند الأطفال.