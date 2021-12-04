ما هو الجين S فى فيروس كورونا الذى يمكن لغيابه تأكيد وجود متغير أوميكرون

كتبت إيناس البنا

نظرًا لأن قواعد السفر أصبحت أكثر صرامة في أعقاب متغير أوميكرون، فإن الاختبار الدقيق وتحديد المتغير الأهم الآن، خاصة بعد أن تم اكتشاف المتغير بالفعل في 15 دولة على الأقل.

ولكن السؤال الآن هو كيفية تحديد المتغير، وتأتي الإجابة وفقًا لتقرير موقع "timenownes"، من مقاطعة جوتنج بجنوب أفريقيا حيث تم اكتشاف البديل لأول مرة في أوائل نوفمبر، عندما دخلت عينات أوميكرونللاختبار، وبدأت المختبرات في ملاحظة شيء غير صحيح.

ووفقًا للتقارير، كان أول من لاحظ هذا الشذوذ مختبرات لانسيت ولم تكن نتائج الاختبار قادرة على اكتشاف الجين الموجود في الفيروس الذي ينتج البروتين الشائك الذي يمكّن العدوى من دخول الخلايا البشرية، وبعد أن عانت البلاد من موجة ثالثة مدمرة يقودها متغير دلتا، دقت الاختبارات غير العادية أجراس الإنذار.

ووفقًا للتقارير الإخبارية، يعود الفضل في إجراء الاكتشاف الأولي الذي أدى إلى تحديد متغير omicron إلى Alicia Vermeulen ، العالمة في لانسيت لابوراتوريز في جوهانسبرج.

ويقول موقع الأخبار الجنوب أفريقي News24 إن العالمة لاحظت وجود حالة شاذة في اختبار إيجابي واحد ظهر بعد يوم 4 نوفمبر، وأبلغت مديرها وبدأ المختبر في إبقاء أعينهم مفتوحة لأي مخالفات أخرى في الاختبارات.

كما اتضح أنه تم التقاط نفس الحالة الشاذة عدة مرات خلال الأسبوع التالي أيضًا، وفي نفس الوقت تقريبًا، التقط العلماء في بوتسوانا أيضًا نفس الحالات الشاذة في عينات من الاختبارات التي أجريت على المسافرين، بما في ذلك تلك المأخوذة من شخص عاد إلى هونغ كونج من جنوب أفريقيا وكان في الحجر الصحي.

تم إجراء ملاحظة أخرى غير عادية في نفس الوقت تقريبًا من قبل الأطباء في المنطقة، الذين رأوا زيادة مفاجئة في المرضى الذين يشكون من التعب والصداع.

ظهرت فى العينات التى تم تحليلها، غياب "الجين S" هو الذي ينتج البروتين الشائك الذي يمكّن العامل الممرض من دخول الخلايا البشرية والانتشار، وعندما قامت مختبرات لانسيت ، مع المعهد الوطني للأمراض المعدية ، بالتحقيق أكثر، وجدوا أنه لا يمكن اكتشاف الجين S لأنه قد تحور ، واستنتجوا أن هناك متغيرًا جديدًا ينتمي إلى سلالة تسمى B.1.1.529 .