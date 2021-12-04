ما هو اختبار نيتروجين اليوريا في الدم ولماذا يستخدم

كتبت إيناس البنا

يستخدم اختبار نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) لتحديد مدى كفاءة عمل الكليتين، ويقوم بذلك عن طريق قياس كمية نيتروجين اليوريا في الدم.

نيتروجين اليوريا هو منتج نفايات ينتج في الكبد عندما يقوم الجسم بتفتيت البروتينات، عادة، تقوم الكلى بتصفية هذه النفايات، ويخرجها التبول من الجسم.

تميل مستويات اليوريا في الدم إلى الزيادة عند تلف الكلى أو الكبد، ويمكن أن يكون وجود الكثير من نيتروجين اليوريا في الدم علامة على مشاكل في الكلى أو الكبد.

لماذا يتم إجراء اختبار اليوريا في الدم؟

وفقًا لتقرير موقع "healthline"، اختبار اليوريا في الدم هو اختبار الدم الأكثر شيوعًا لتقييم وظائف الكلى، غالبًا ما يتم إجراؤه جنبًا إلى جنب مع اختبارات الدم الأخرى، مثل فحص دم الكرياتينين، لإجراء التشخيص المناسب.

يمكن أن يساعد الاختبار في تشخيص الحالات التالية:

تلف الكبد

سوء التغذية

ضعف الدورة الدموية

انسداد المسالك البولية

فشل القلب

نزيف الجهاز الهضمي

يمكن استخدام الاختبار لتحديد مدى فعالية علاج غسيل الكلى.

غالبًا ما يتم إجراء اختبارات اليوريا في الدم كجزء من الفحوصات المنتظمة، أثناء الإقامة في المستشفى، أو أثناء أو بعد العلاج لحالات مثل مرض السكري.

بينما يقيس اختبار اليوريا في الدم كمية نيتروجين اليوريا في الدم، فإنه لا يحدد سبب ارتفاع أو انخفاض عدد نيتروجين اليوريا عن المتوسط.

ماذا تعني نتائج اختبار اليوريا في الدم؟

تقع مستويات اليوريا في الدم الطبيعية في النطاقات التالية:

الرجال البالغين: 8 إلى 24 ملجم / ديسيلتر

النساء البالغات: 6 إلى 21 ملغ / ديسيلتر

الأطفال ما بين 1 و 17 سنة: 7 الى 20 ملغ / ديسيلتر

مستويات BUN الطبيعية للبالغين فوق 60 عامًا أعلى قليلاً من المستويات الطبيعية للبالغين الأقل من 60 عامًا.

يمكن أن تشير مستويات اليوريا في الدم الأعلى إلى:

مرض قلبي

فشل القلب الاحتقاني

نوبة قلبية حديثة

نزيف الجهاز الهضمي

مستويات عالية من البروتين

مرض كلوي

فشل كلوي

تجفيف

انسداد في المسالك البولية

ضغط عصبى

صدمة

يمكن أن تشير مستويات اليوريا في الدم المنخفضة إلى: