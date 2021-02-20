تحليل نسبة اليوريا في الدم يكشف عن كفاءة عمل الكليتين

كتبت هند عادل

التحاليل التشخيصية مهمة للكشف عن الإصابة بالعديد من الأمراض، ويستخدم اختبار نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) لتحديد مدى كفاءة عمل الكليتين، يقوم بذلك عن طريق قياس كمية نيتروجين اليوريا في الدم، ووفقًا لتقرير لموقع healthline نيتروجين اليوريا هو منتج نفايات ينتج في الكبد عندما يكسر الجسم البروتينات عادة، تقوم الكلى بتصفية هذه النفايات، ويخرجها التبول من الجسم.

تميل مستويات BUN إلى الزيادة عندما تتضرر الكلى أو الكبد يمكن أن يكون وجود الكثير من نيتروجين اليوريا في الدم علامة على مشاكل في الكلى أو الكبد.

لماذا يتم إجراء اختبار BUN؟





اختبار BUN هو اختبار الدم الأكثر استخدامًا لتقييم وظائف الكلى غالبًا ما يتم إجراؤه جنبًا إلى جنب مع اختبارات الدم الأخرى، مثل فحص دم الكرياتينين، لإجراء التشخيص المناسب.

يمكن أن يساعد اختبار كمية نيتروجين اليوريا في تشخيص الحالات التالية:

تلف الكبد، سوء التغذية، ضعف الدورة الدموية، الجفاف، انسداد المسالك البولية، فشل القلب الاحتقاني، نزيف الجهاز الهضمي، يمكن استخدام الاختبار لتحديد فعالية علاج غسيل الكلى.

غالبًا ما يتم إجراء اختبارات كمية نيتروجين اليوريا في الدم كجزء من الفحوصات المنتظمة ، أثناء الإقامة في المستشفى، أو أثناء أو بعد العلاج لحالات مثل مرض السكري، ولكنه لا يحدد سبب ارتفاع أو انخفاض عدد نيتروجين اليوريا عن المتوسط.

طريقة الاستعداد لإختبار قياس كميه نيتروجين اليوريا في الدم



لا يتطلب اختبار BUN أي استعدادات خاصة ومع ذلك ، من المهم أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي وصفة طبية أو أدوية بدون وصفة طبية، يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على مستويات اليوريا في الدم مثل بعض المضادات الحيوية ومدرات البول والتي تؤدى إلى زيادة مستويات اليوريا في الدم.

كيف يتم إجراء اختبار اليوريا في الدم؟





اختبار كمية اليوريا هو اختبار بسيط يتضمن أخذ عينة صغيرة من الدم، قبل سحب الدم ، يقوم الفني بتنظيف منطقة من أعلى ذراعك بمطهر سيربطون رباطًا مطاطيًا حول ذراعك ، مما يجعل عروقك تنتفخ بالدم سيقوم الفني بعد ذلك بإدخال إبرة معقمة في الوريد وسحب الدم في أنبوب متصل بالإبرة قد تشعر بألم خفيف إلى متوسط ​​عند دخول الإبرة.

ماذا تعني نتائج اختبار اليوريا؟

تُقاس نتائج اختبار نيتروجين اليوريا في الدم بالملليجرام لكل ديسيلتر (mg / dL). تميل قيم اليوريا العادية إلى التباين حسب الجنس والعمر

بشكل عام، تقع مستويات اليوريا العادية في النطاقات التالية:

الرجال البالغين: 8 إلى 24 ملجم / ديسيلتر

النساء البالغات: 6 إلى 21 ملج / ديسيلتر

الأطفال ما بين 1 و17 سنة: 7 الى 20 ملج / ديسيلتر

مستويات اليوريا الطبيعية للبالغين فوق 60 عامًا أعلى قليلاً من المستويات الطبيعية للبالغين تحت سن 60.

يمكن أن تشير مستويات اليوريا الأعلى إلى:





مرض قلبي، فشل القلب الاحتقاني، نوبة قلبية حديثة، نزيف الجهاز الهضمي، الجفاف، مستويات عالية من البروتين، مرض كلوي، فشل كلوي، انسداد في المسالك البولية، ضغط عصبي، صدمة، ضع في اعتبارك أن بعض الأدوية مثل بعض المضادات الحيوية ، يمكن أن ترفع مستويات اليوريا في الدم.

يمكن أن تشير مستويات اليوريا في الدم المنخفضة إلى:

تليف كبدى، سوء التغذية، نقص حاد في البروتين في النظام الغذائي.