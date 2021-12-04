خد بالك.. 5 خرافات عن صحة العين والرؤية لا تصدقها

كتبت فاطمة ياسر

العين البشرية هي عضو معقد ورائع يعمل بمثابة نافذة على العالم الخارجي أهمية هذا العضو تجعل من الضروري العناية به ومع ذلك، بسبب بعض الخرافات حول العناية بالعيون والرؤية، قد يكون من الصعب الاعتناء بهم بالطريقة الصحيحة، وفقا لتقرير لموقع time now news

فيما يلي بعض الأساطير الشائعة المرتبطة بالعين والرؤية:

الخرافة الأولى: الإفراط في استخدام العيون سيضر بها.

الحقيقة: من المفترض أن تستخدم عينيك لرؤية العالم من حولك هل شعرت يومًا بالقلق من أن بشرتك تفقد إحساسها لأنك تستخدمها بكثرة؟ مع الرعاية المناسبة، يمكن إدارة صحة العين والحفاظ عليها لفترة طويلة.

الخرافة الثانية: القراءة في الضوء الخافت أو القراءة عن كثب تلحق الضرر بالعينين





الحقيقة: حتى قبل اختراع مصادر الضوء الاصطناعي، اعتاد الناس القراءة والكتابة دون القلق من إلحاق الضرر بأعينهم بقدر ما يكون صحيحًا أن الغرفة المضاءة جيدًا ستعزز بالتأكيد كفاءة القراءة والرؤية، فمن الصحيح أيضًا أن الغرفة المعتمة لن تعيق البصر.

الخرافة الثالثة: مواعيد العيون غير ضرورية حتى تنشأ حالة طارئة

الحقيقة: ليست فكرة سيئة أبدًا أن تكون على اطلاع دائم بالفحوصات الصحية الخاصة بك إن إجراء فحوصات العين بانتظام لن يضمن صحة العين فحسب، بل سيساعد أيضًا في الكشف عن أي مشكلة أساسية قد تكون مشكلة في المستقبل وعلاجها.

الخرافة الرابعة: ارتداء النظارات سيعكس تلف العين أو تدهورها

الحقيقة: النظارات مطلوبة لتصحيح التشوهات في الرؤية، إن وجدت ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه لا يمكن عكس تلف العين أو التشوه بشكل دائم لأن المشاكل يمكن أن تكون نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل التي تتراوح من الجينات إلى المضاعفات الصحية الأخرى.

الخرافة الخامسة: الرجال فقط هم من يصابون بعمى الألوان





الحقيقة: ظهر هذا المفهوم الخاطئ بسبب الانتشار العالي لعمى الألوان بين الرجال مقارنة بالنساء. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ندرته، إلا أن عمى الألوان عند النساء ليس ظاهرة مستحيلة.