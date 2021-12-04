بدء أعمال البعثة الفرنسية بمنطقة "غراب" فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

بدأت البعثة الفرنسية التابعة للمعهد الفرنسى للآثار أعمالها فى منطقة غراب فى الفيوم برئاسة الدكتورة مارين يويوت مديرة البعثة ويرافقها من منطقة آثار الفيوم محمد حسين فتحى مفتش الآثار وحمدى التونى أخصائى الترميم.

وصرح سيد الشورة مدير عام الآثار فى محافظة الفيوم أن البعثة بدأت أعمالها فى المنطقة منذ عدة سنوات ومنطقة غراب تقع فى القرب من اللاهون بمركز الفيوم وقد ازدهرت في الدولة الحديثة خاصة أيام الملك تحتمس الثالث، وقد تم العثور على اطلال معبدين من عهده في المنطقة، كما تم العثور على قطع أثرية من عصر الملك رمسيس الثاني، واستخدمت المنطقة كجبانة في عصر الدولة الحديثة وما تلاه من عصور حتى العصر اليوناني الروماني.

وتركز البعثة فى أعمالها هذا العام على منطقة الجبانة بالإضافة إلى ترميم الآثار التى تم استخراجها فى الأعوام الماضية بالمخزن المتحفى فى كوم اوشيم .