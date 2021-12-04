الكشف على 2250 مواطنا وإعطاء اللقاح لـ 400 فى قافلة ضمن "حياة كريمة" بالغربية

الغربية: محمد طارق

نظمت مديرية الصحة بالغربية إدارة القوافل قافلة طبية مجانية بقرية محب التابعة لمركز المحلة الكبرى، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القافلة ضمت تخصصات مختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 1250 حالة وتطعيم 400 مواطن، مشيرا إلى أن مديرية الصحة تنظم قوافل طبية مستمرة والدفع بفرق متنقلة لإعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين الغير قادرين بقرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين.

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل إلى أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي للمواطنين على مدار يومين وصرف علاج مجانا، وأنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)