اليوم السابع
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إحلال وتجديد محطة مياه أشمنت ببنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت، 04 ديسمبر 2021 09:19 م
إحلال وتجديد محطة مياه أشمنت ببنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف تتفقد محطة اشمنت
بنى سويف هانى فتحى

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تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، مشروعات إحلال وتجديد محطة مياه أشمنت، مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية منشأة الشركة ، مركز ناصر ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال المنفذة، كما تفقد الأعمال الجارية لتطوير محطة مياه كوم أدريجة/ مركز الواسطي.

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان في بيان لها ، ان المبادرة تهدف  الي تحسين مستوي المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، و تحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

وأضافت أنه تم إدراج قري مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى، و تحسين مستوي المعيشة و الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، و تحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

 

 


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