إجراءات وقائية لامتحانات اللغة العربية للصوف الرابع الابتدائى بالوادى الجديد غدا

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، مع التشديد على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتهيئة الأجواء المناسبة لسير أعمال الإمتحانات دون اى قلق أو توتر .

وأضاف "حسن"، أنه وجه بضرورة المتابعة اللحظية و المستمرة لسير منظومة العمل مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس الإبتدائية التابعة لها وإدارة التعليم الإبتدائى بالمديرية والإدارات وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها بشكل فورى .

وفي سياق متصل ، نفذ القطاع حوالي 48 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية فى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة. وأوضح وكيل التعليم أن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية التى بدأت مطلع العام الدراسى الجديد تضمنت التغذية السليمة ، صحة المراهقين، الإسعافات الأولية، أضرار التدخين، الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى .

أكد على تنفيذ الندوات بجميع الادارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي (السن المدرسى) بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة (الاتصال السياسى) ومسئولى الصحة بجميع الادارات التعليمية .