اليوم السابع
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10 معلومات عن امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:00 ص
10 معلومات عن امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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تستعد المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، نقدم فى التقرير التالى 10معلومات تكشف استعدادات المديريات للاختبارات.

ـ الامتحانات تنطلق فى النصف الثانى من شهر يناير المقبل.


ـ الامتحانات تستهدف منهج الفصل الدراسى بأكمله دون حذف.


ـ لن يمنع أى طالب لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحان.


ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من كورونا.


ـ انتهاء وضع أسئلة الامتحانات للصفوف من الخامس حتى الثالث الإعدادى.


ـ انتهاء تشكيل الكنترولات لطلاب الشهادة الإعدادية.


ـ درجات امتحان الترم الأول لجميع الطلاب تضاف لدرجات الترم الثانى.


ـ تنتهى امتحانات الترم الأول 3 فبراير المقبل كحد أقصى بعدها تبدأ إجازة نصف العام.


ـ أول يوم بإجازة نصف العام 5 فبراير المقبل حتى 17 من نفس الشهر.


ـ اختبار الصف الرابع الابتدائى تأتى من بنوك الأسئلة.



 


التربية والتعليم

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اسئلة امتحان الترم الاول

مواعيد امتحانات الترم الاول

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