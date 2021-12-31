10 معلومات عن امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

تستعد المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، نقدم فى التقرير التالى 10معلومات تكشف استعدادات المديريات للاختبارات.
ـ الامتحانات تنطلق فى النصف الثانى من شهر يناير المقبل.
ـ الامتحانات تستهدف منهج الفصل الدراسى بأكمله دون حذف.
ـ لن يمنع أى طالب لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحان.
ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من كورونا.
ـ انتهاء وضع أسئلة الامتحانات للصفوف من الخامس حتى الثالث الإعدادى.
ـ انتهاء تشكيل الكنترولات لطلاب الشهادة الإعدادية.
ـ درجات امتحان الترم الأول لجميع الطلاب تضاف لدرجات الترم الثانى.
ـ تنتهى امتحانات الترم الأول 3 فبراير المقبل كحد أقصى بعدها تبدأ إجازة نصف العام.
ـ أول يوم بإجازة نصف العام 5 فبراير المقبل حتى 17 من نفس الشهر.
ـ اختبار الصف الرابع الابتدائى تأتى من بنوك الأسئلة.
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