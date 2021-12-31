وفاة طفل رضيع مختنقا بسبب المدفأة في المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

توفى طفل رضيع إثر الاختناق بسبب المدفئة بإحدى مراكز المنيا ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وفاة طفل رضيع بأحد مراكز المنيا باختناق، إثر التدفئة الزائدة فى حجرة نومه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة طفل رضيع لا يتجاوز من العمر 8 شهور، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الوفاة زيادة التدفئة فى الحجرة أدى إلى حدوث اختناق للطفل الرضيع .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيق فى الواقعة .