اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 06:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وفاة طفل رضيع مختنقا بسبب المدفأة في المنيا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:23 م
وفاة طفل رضيع مختنقا بسبب المدفأة في المنيا جثة - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى طفل رضيع إثر الاختناق بسبب المدفئة بإحدى مراكز المنيا ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وفاة طفل رضيع بأحد مراكز المنيا باختناق، إثر التدفئة الزائدة فى حجرة نومه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة طفل رضيع لا يتجاوز من العمر 8 شهور، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الوفاة زيادة التدفئة فى الحجرة أدى إلى حدوث اختناق للطفل الرضيع .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيق فى الواقعة .


مديرية الامن

وفاة رضيع

مطاى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة