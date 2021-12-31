اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وصول الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية للكهرباء إلى عدن

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:00 ص
وصول الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية للكهرباء إلى عدن اليمن - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن يوم الخميس الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية، لتشغيل محطات الكهرباء بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وفق وكالة "سبأ" الحكومية، دخلت سفينة وقود تحمل 60 ألف طن متري من مادة الديزل إلى رصيف ميناء الزيت، ومن المقرر استكمال باقي الدفعة السادسة من المنحة النفطية خلال الأيام القادمة، بوصول نحو 30 ألف طن متري من مادة المازوت.

وسيتم توزيع الوقود وفقا للإجراءات المعتمدة لمحطات الكهرباء في محافظة عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة بحسب الكميات المعتمدة لها، وصولا إلى استلام الوقود في خزانات محطات الكهرباء بإشراف اللجان الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأشادت الحكومة اليمنية في عدن "بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تواصله الدائم مع الجانب اليمني ومتابعته المستمرة لإجراءات وخطوات وصول دفعات الشحنات النفطية للكهرباء إلى عدن".


اليمن

اخبار اليمن

السعودية

اخبار السعودية

عدن

ميناء الزيت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليمن يتسلم 12.4 مليون جرعة من لقاحات شلل الأطفال

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:01 ص

الهلال الأحمر الكويتى: الوضع الإنسانى المتردى فى اليمن "يحتاج إلى وقفة دولية شاملة"

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. وفاة ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام.. إصابة المتحدث باسم الرئيس النيجيري بكورونا.. والأمم المتحدة تنشئ مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة فى اليمن

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:00 م

الأمم المتحدة تنشئ أول مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة فى اليمن

الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:29 ص

اليمن: قراران جمهوريان بتعيين "بن عديو" مستشارا للرئيس.. و"العولقى" محافظا لشبوة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة