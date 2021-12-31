اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير يمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:03 م
وزير يمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني،
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على "الحوثي" لإطلاق سراح الصحفيين اليمنيين فورًا دون قيد أو شرط.
 
وأشار الإرياني - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى أن 11 صحفيًا يقبعون في معتقلات الحوثي في ظروف قاسية، وتردي وضعهم الصحي بعد أن حرموا من كافة حقوقهم الطبيعية وتعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهم، وصدرت في حق أربعة منهم أوامر بالإعدام في قضايا ملفقة.
 
واستنكر الإرياني تنصل "الحوثي" من كل الدعوات لإطلاق الصحفيين، واستخدام هذا الملف الإنساني للابتزاز والمساومة.

الحوثيين

الصحفيين

إطلاق سراح الصحفيين

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة