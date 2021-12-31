وزير يمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين

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طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على "الحوثي" لإطلاق سراح الصحفيين اليمنيين فورًا دون قيد أو شرط.

وأشار الإرياني - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى أن 11 صحفيًا يقبعون في معتقلات الحوثي في ظروف قاسية، وتردي وضعهم الصحي بعد أن حرموا من كافة حقوقهم الطبيعية وتعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهم، وصدرت في حق أربعة منهم أوامر بالإعدام في قضايا ملفقة.

واستنكر الإرياني تنصل "الحوثي" من كل الدعوات لإطلاق الصحفيين، واستخدام هذا الملف الإنساني للابتزاز والمساومة.