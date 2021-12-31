هل تريد إدارة الكولسترول بدون أدوية؟ جامعة هارفارد تقدم الطعام المساعد

كتبت إيناس البنا

هل تريد إدارة الكولسترول بدون أدوية؟ جامعة هارفارد تقدم طعامًا يمكن أن يساعد، عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات الكولسترول، فإن التوصية الشائعة التي يطلبها الأطباء هي - "تناول طعامًا صحيًا، والعيش بصحة جيدة، ولا تنس الأدوية التي تتناولها"، في حين أن هذه النصيحة البسيطة يمكن أن تكون فعالة للغاية بالنسبة لبعض الأشخاص، إلا أنها قد تكون غير مجدية بالنسبة للبقية.

ولكن هل الدواء هو الطريقة الوحيدة المؤكدة للوصول إلى المستويات المطلوبة من الكولسترول؟ الخبراء في جامعة هارفارد يقولون لا.

البقوليات للكولسترول

استشهد الخبراء في جامعة هارفارد بالبقوليات باعتبارها مادة ممتازة للتحكم في الغذاء، العديد من الدراسات والأبحاث، مثل الدراسة المنشورة في الطب الباطني JAMA بعنوان "تأثير البقوليات كجزء من نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم على التحكم في نسبة السكر في الدم وعوامل الخطر القلبية الوعائية في داء السكري من النوع 2" أو التحليل المنشور في مجلة Americal of Hypertension بعنوان أظهرت "تأثير البقول الغذائية على ضغط الدم: مراجعة منهجية وتحليل لتجارب التغذية الخاضعة للرقابة" الآثار المفيدة للبقول والبقول في تنظيم مستويات الكوليسترول الصحية.

فوائد البقوليات



فيما يلي بعض الفوائد الصحية للبقوليات

صحة العظام

لا يمكن للعظام القوية والصحية تحسين بنية الجسم ووضعته فحسب، بل يمكنها أيضًا دعم طول العمر عن طريق الحد من مخاطر مضاعفات صحة العظام المرتبطة بالعمر، توفر البقوليات البروتين الذي يمكن أن يعزز صحة العظام ويبقي الأمراض مثل هشاشة العظام في مأزق.

صديقة للبيئة لفقدان الوزن

هل تعلم أن البروتين يمكن أن يساعد في الحفاظ على الجسم مشبعًا لفترة أطول من الوقت؟ يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية للأشخاص الذين يعملون على نظام غذائي للتحكم في الوزن عن طريق منع الإفراط في تناول الطعام وآلام الجوع المتكررة.

يعزز صحة العضلات

البقوليات مصدر غني بالبروتين، يمكن أن تساعد هذه المغذيات في تعزيز نمو العضلات وقوتها وهذا هو السبب في أن البروتين هو أحد العناصر الغذائية الأكثر استهلاكًا بين عشاق اللياقة البدنية، كما أنه يسرع من عملية إصلاح الإصابات التي يمكن أن تكون مفيدة أثناء التدريبات أو الأنشطة البدنية الشاقة.