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مصرع 3 أشخاص في أسيوط نتيجة الاختناق بسبب دفاية منزلية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:27 م
مصرع 3 أشخاص في أسيوط نتيجة الاختناق بسبب دفاية منزلية إسعاف - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدري

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لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث اختناق غاز بسبب تشغيل الدفاية داخل المنزل بقرية كيمان سعيد مركز صدفا.
 
كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد مصرع  3 أشخاص في حادث اختناق غاز بسبب تشغيل الدفاية داخل المنزل بقرية كيمان سعيد مركز صدفا.
 
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين مصرع "يونس م ي" 58 سنة ، وايمان. ع م  " 55 سنة ، ومصطفى ي م 25 سنة وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة- وإصابة كل من " محمد س م 28 سنة، و مصطفى أ ن 27 سنة، و عاصم م  " 34 سنة. وتم نقلهم الى مستشفى صدفا المركزي، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.

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