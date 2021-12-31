اختناق أسرة من 6 أفراد إثر تسرب الغاز بمنزلهم فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيبت أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد، مساء اليوم الجمعة، بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز بالمنزل المقيمين فيه فى حى الزهور ببورسعيد.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اخطارا من مستشفى الزهور يفيد بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة تعرضوا إلى حالات اغماء واختناق نتيجة تسرب غاز بالشقة فى مساكن المروة.

تم استقبال جميع الحالات عن طريق سيارات الإسعاف، حيث استقبلت المستشفى عادل محمد حلمى 40 سنة، حسناء عماد محمد 7 سنوات، و هدير رفعت الوكيل 31سنة و عمر محمد السيد 23سنة، و فوزية السيد على 50 سنة، وأروى عادل محمد عام.

وعلي الفور قام الفريق الطبى بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة والحالة العامة مستقرة للجميع.