مركز القلب بأسوان ينفى خبر وفاة مجدى يعقوب.. ويؤكد: مجرد شائعات

أسوان - عبد الله صلاح

نفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمركز القلب فى أسوان، شائعات وفاة الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، مؤكدين أن السير مجدى يعقوب بصحة جيدة.

وردت إدارة المركز عن ما تردد منذ قليل على صفحات التواصل الاجتماعى من شائعات حول وفاة الدكتور مجدى يعقوب، مؤكدين أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان العالم والجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب، قال فى تصريحات تليفزيونية، أمس إنه يحب أسوان، ويحب أهلها، لذلك اختار أن يكون مركز القلب فى هذه المحافظة الجميلة أجمل مكان فى العالم، متابعا: "بحب ناس أسوان، وهى تمثل جزءا كبيرا من حياتى".