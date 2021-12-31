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مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ينظم اليوم حفل تكريم أوائل الفصول الدراسية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:26 ص
مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ينظم اليوم حفل تكريم أوائل الفصول الدراسية جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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ينظم مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، اليوم الجمعة، حفل تكريم الدارسين الأوائل بالفصول الدراسية لدور يوليو 2021 بنظام التعليم المدمج، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عصام جميل مدير المركز.
 
ومن المقرر أن يقام الحفل الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة 31 ديسمبر بمسرح المدينة الجامعية للطلاب، لكليات علوم الأعمال والآداب ودار العلوم بمسرح المدينة الجامعية، على أن يتم تكريم أوائل برنامجى الطفولة المبكرة والتربية الخاصة بمسرح مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج فى تمام الساعة 3 عصرا.
 
وأكد الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، أنه حفاظا على على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى ستكون الدعوة شخصية لحضور الحفل، بحيث سيتم الاقتصار فقط على الدارسين المكرمين ومنع اصطحاب أى مرافقين.
 
 
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

التعليم المدمج

أوائل التعليم المدمج

اخبار مصر

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