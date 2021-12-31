اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مدينة رأس غارب ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:38 ص
مدينة رأس غارب ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة اصطفاف المعدات استعدادا للأمطار بغارب
البحر الأحمر- عماد عرفة

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كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، إدارة الأزمات بعمل جميع التنسيقات اللازمة مع شركات العاملة بنطاق المدينة برفع اقصى درجات الاستعداد واصطفاف المعدات فى اماكن تمركزها تحسبا لسوء الاحوال المتوقعه والمصاحبة لسقوط امطار .

وأكد رئيس المدينة بقيام شركات البترول باصطفاف المعدات فى أماكن التمركز المحددة والالتزام بتنفيذ التعليمات المستديمة فى هذا الشأن، كما تم التأكيد علي هيئة الطرق والكبارى برفع درجة الاستعداد وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع درجة الاستعداد وتجهيز المعدات والسيارات ، كما تم تدعيم الفرع بسيارات كسح من مدينة الغردقة.


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