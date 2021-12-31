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رأس السنة فى البحر الأحمر.. شاهد كيف يحتفل السائحون بالعام الجديد (فيديو)

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:34 م
رأس السنة فى البحر الأحمر.. شاهد كيف يحتفل السائحون بالعام الجديد (فيديو) السياح يحتفلون برأس السنه بالغردقة
البحر الأحمر- عماد عرفة

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بث اليوم السابع "لايف جديد" من احتفالات السياح بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، برأس السنة بطريقة مختلفة في مدن البحر الأحمر، حيث أطلقت الفنادق الألعاب النارية المختلفة لإسعاد السياح وإدخال البهجة عليهم.

وجهزت الفنادق المختلفة لعملائها فقرات فنية مختلفة وكذلك عشاء فخار للسياح الذين حضروا من كل أنخاء العالم للاحتفال برأس السنة في فنادق الغردقة المختلفة والتي تخطت نسب الإشغال فيها اليوم الـ 75%.

كان شهد محيط الكنائس والميادين بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، استنفارا أمنيا مكثفا لتأمين احتفالات رأس السنة، حيث كثفت مديرية أمن البحر الأحمر، من تواجدها بمحيط الكنائس والفنادق والمنتجعات المختلفة.

من جانبها أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر، بعض الطرق المؤدية للكنائس المختلفة أمام السيارات وسمحت بالمرور للمشاه خلال فترة الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد وشددت من الدوريات الامنية . ورفع اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، كما تم إلغاء راحات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى.


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