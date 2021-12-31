محمد ونظيمة يحتفلان بزفافهما بملابس سانتا كلوز بعد قصة حب 8 سنوات.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا مع عروسين احتفلا برأس السنة الميلادية وليلة زفافهما بملابس بابا نويل.

وقال محمد جمال العريس: أنا جار لعروستى نظيمة عمر وتعرفت عليها منذ أكثر من 8 سنوات، مضيفا أنه التحق بكلية الهندسة جامعة الزقازيق قسم الكترونيات وبمجرد إنهاء دراسته تقدم لخطبتها وخلال 6 أشهر تم الزواج اليوم ليصادف رأس السنة الميلادية.

وأضافت العروس نظيمة عمر، أنها تعرفت على عريسها لمدة طويلة جدا ووجدته رجلا شهما وبه كل الصفات التى تحبها واستمرت العلاقة بكل احترام إلى أن سمحت ظروفه وتقدم لخطبتها وتوجت العلاقة بزفافهما اليوم برأس السنة الميلادية.

وعن فكرة ارتداء ملابس بابا نويل اليوم أثناء الزفاف قال العروسان إن صاحب الفكرة هو محمد محمود سليم أحد أصدقاء العريس ويعمل مصورا فوتوغرافيا وشرح لنا أنه نفذ فكرة فوتوسيشن الكورونا ولاقى إعجابا بالغا فرحبنا بالفكرة وتم تنفيذها عن طريق التنسيق مع فاطمة محمود تعمل ميكب ارتست وقمنا بتغيير ملابس الزفاف بملابس بابا نويل وايضا تغيير الميك اب للعروسة.