اليوم السابع
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انتشار أمنى لتأمين احتفالات رأس السنة فى كافة ربوع الجمهورية.. فيديو

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:43 م
انتشار أمنى لتأمين احتفالات رأس السنة فى كافة ربوع الجمهورية.. فيديو حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عززت أجهزة الأمن، من إجراءاتها في الشوارع والمحاور الرئيسية وبمحيط دور العبادة والمنشآت، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال نشر الأقوال الأمنية، وتعزيز الخدمات الشرطية بالعديد من المرافق، والتواجد الفعال، ونشر الدوريات والأكمنة الأمنية، بهدف خلق مناخ آمن للمواطنين.
 

الشرطة

راس السنة

احتفالات راس السنة

تعزيزات امنية

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