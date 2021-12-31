انتشار أمنى لتأمين احتفالات رأس السنة فى كافة ربوع الجمهورية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

عززت أجهزة الأمن، من إجراءاتها في الشوارع والمحاور الرئيسية وبمحيط دور العبادة والمنشآت، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال نشر الأقوال الأمنية، وتعزيز الخدمات الشرطية بالعديد من المرافق، والتواجد الفعال، ونشر الدوريات والأكمنة الأمنية، بهدف خلق مناخ آمن للمواطنين.