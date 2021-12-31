انتشار أمنى لتأمين احتفالات رأس السنة فى كافة ربوع الجمهورية.. فيديو

عززت أجهزة الأمن، من إجراءاتها في الشوارع والمحاور الرئيسية وبمحيط دور العبادة والمنشآت، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال نشر الأقوال الأمنية، وتعزيز الخدمات الشرطية بالعديد من المرافق، والتواجد الفعال، ونشر الدوريات والأكمنة الأمنية، بهدف خلق مناخ آمن للمواطنين.
انتشار أمنى لتأمين احتفالات رأس السنة فى كافة ربوع الجمهورية.. فيديوالجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:43 م
حملات أمنية-أرشيفية
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