اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:12 م
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استمرار التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية بالشرقية لكسح مياه الأمطار

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:49 م
استمرار التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية بالشرقية لكسح مياه الأمطار استمرار التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتواجد الميدانى على مدار اليوم بكافة الشوارع والطرق الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

ومازالت الأطقم وفرق العمل المكلفة لمجابهة أزمة تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ تتواجد على مدار اليوم بمراكز ( مركز الزقازيق - حي ثان - حى أول - القرين  - فاقوس – الحسينية - أبو حماد) لإزالة مياه الأمطار وآثاره باستخدام المعدات وسيارات شفط وكسح المياه ، بالإضافة إلى مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار بالشوارع للاطمئنان على  تصريف المياه وعدم تراكمها بالشوارع.

وأكد محافظ الشرقية انتشار المعدات والأطقم تحت إشراف كافة القيادات لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة منذ صباح اليوم ، مشيراً إلى استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

وكان محافظ الشرقية قد وجه إدارة الأزمات والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

 


الشرقية

الطقس السيء

هطول الامطار بالشرقية

اخبار الشرقية

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