مجلس الوزراء يستعرض الحصاد الأسبوعى.. إنفو جراف

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 25 حتى 31 ديسمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع في نشاط الوساطة العقارية، عبر استحداث قواعد جديدة تنظم هذا النشاط، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء، في شأن البحث واستكشاف وتعدين المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركائز الرمال السوداء واستغلالها في مصر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن 4 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة، شمال الطريق الدائري في تقاطعه مع محور الفريق العصار بمحافظة القليوبية، للمساهمة في تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين"، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة، بمساحة 29.06 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في بعض المشروعات.

كما تضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، وفي حالة ثبوت إيجابية العينة، يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي على ذات العينة، حيث يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون إذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة،وكذلك الموافقة على اعتبار مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تسرى عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، وذلك من منطلق الحرص على دعم خطط تطوير المباني التعليمية، كما تمت الموافقة على الترخيص لمحافظة الأقصر بتنفيذ مرسى معدية للأهالي، بما يحقق خدمة أبناء المحافظة والتيسير عليهم، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مرسى سياحي بمحافظة بني سويف، لخدمة الرحلات النيلية، للمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مراسي على مجرى النيل لتنشيط السياحة وإيجاد فرص عمل للشباب.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل ملف تنمية الصعيد، والموقف الوبائي محلياً وعالمياً، ونماذج التنبؤ بحالة الطقس حتى 2 يناير المقبل، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية واستعراض تطورات بعض مشروعات صندوق مصر السيادي الاستثمارية، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الصندوق.

وشملت الاجتماعات أيضاً كما جاء بالتقرير، اجتماعاً لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وخطط تحسين أداء الخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث شدد على ضرورة التعامل بحسم وشدة مع مخالفات الوصلات "الخلسة"، مؤكداً أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جهود التحول للري الحديث، وكذا ملف تبطين الترع، حيث أكد أهمية هذه المشروعات في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري، ووكيل الوزارة المشرف على مكتب الوزير، ورئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، فضلاً عن الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وهو المجلس الذي تم تشكيله بموجب القرار الجمهوري رقم 584 لسنة 2021 من أجل وضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي، والسياسة المالية للحكومة، وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائبا محافظ البنك المركزي، ورئيس اتحاد بنوك مصر

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، حيث عبر عن أصدق التمنيات للرئيس السيسي أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصر بالأمن والسلام والاستقرار، كما شهد مراسم توقيع خمس اتفاقيات تعاون ثلاثية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة، وشركة Dell Technologies بمصر من جهة ثانية، وكل من (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعات: القاهرة، وعين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة) من جهة ثالثة؛ وذلك لبناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي بهذه الجامعات.