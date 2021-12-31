اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

قوي مناعتك واحمي نفسك من تقلبات الطقس بهذه الأطعمة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:00 ص
قوي مناعتك واحمي نفسك من تقلبات الطقس بهذه الأطعمة الطقس
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وتقلبات الطقس يمكنك تقوية جهازك المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا بتناول بعض الأطعمة الصحية  التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة، والهدف هو خلق حاجز مناعي قوي يحد من التعرض أو الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولذا يقدم اليوم السابع بعض النصائح المهمة لتقوية الجهاز المناعي في ظل تقلبات الطقس، لتجنب الإصابة بالأمراض المناعية، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-البروكلي والكرنب:
 

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين سي، ولذا فتناولك لهذه الأطعمة يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض والإصابة بنزلات البرد مع تقلبات الطقس.

-السبانخ والجرجير:
 

هذه الأطعمة غنية بعنصر الحديد و مضادات الأكسدة، وفيتامين سي ، ولذا تناولك لها يعد خيارا غذائيا جيدا جدا لتقوية المناعة والحفاظ على صحتك مع تقلبات الطقس، والحد من الإصابة بنزلات البرد.

-الفلفل :
 

سواء كان أخضر، أو ألوان، فهو خيار غذائي جيدا لتقوية المناعة والحد من الإصابة بنزلات البرد والسبب أنه يحتوي علي فيتامين سي ومضادات الأكسدة.


حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حالة الطقس غدا الجمعة

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

حالة الطقس غدا هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة