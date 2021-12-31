قوات الدفاع المدني تنقذ 4 مواطنين محتجزين أسفل عقار منهار جزئيا بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

سطر رجال الشرطة مشاهد إنسانية جديدة في الإسكندرية، بعدما أنقذوا 4 مواطنين محتجزين في عقار تعرض لانهيار جزئي، الأمر الذي لقي استحسان المواطنين.

وتبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث انهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة بدائرة القسم ، واحتجاز (4) مواطنين بداخله، على الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية وبالفحص تبين حدوث انهيار جزئى بالعقار المشار إليه، ونتج عن ذلك احتجاز (4) مواطنين وتعذر خروجهم .. وقد تمكنت القوات من التعامل وإنقاذهم دون حدوث إصابات، ولاقى ذلك إستحسان أهالى المنطقة الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل وسرعة الإستجابة مع البلاغ.