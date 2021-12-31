اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قوات الدفاع المدني تنقذ 4 مواطنين محتجزين أسفل عقار منهار جزئيا بالإسكندرية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:15 م
قوات الدفاع المدني تنقذ 4 مواطنين محتجزين أسفل عقار منهار جزئيا بالإسكندرية انهيار عقار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطر رجال الشرطة مشاهد إنسانية جديدة في الإسكندرية، بعدما أنقذوا 4 مواطنين محتجزين في عقار تعرض لانهيار جزئي، الأمر الذي لقي استحسان المواطنين.

 

وتبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث انهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة بدائرة القسم ، واحتجاز (4) مواطنين بداخله، على الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية وبالفحص تبين حدوث انهيار جزئى بالعقار المشار إليه، ونتج عن ذلك احتجاز (4) مواطنين وتعذر خروجهم .. وقد تمكنت القوات من التعامل وإنقاذهم دون حدوث إصابات، ولاقى ذلك إستحسان أهالى المنطقة الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل وسرعة الإستجابة مع البلاغ.


انهيار عقار

عقارات

عقار منهار

انهيار العقارات

حوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة