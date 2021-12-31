طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وغائم بالإمارات

وكالات

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ،القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج الخليج العربي متوسطا الى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 00:16 والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 04:29 ..وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:40 والمد الثاني عند الساعة 07:14 والجزر الاول عند الساعة 13:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 30 19 80 25 دبي 30 20 80 30 الشارقة 29 18 70 30 عجمان 30 19 80 35 أم القيوين 28 18 80 35 رأس الخيمة 29 17 80 35 الفجيرة 26 21 70 45 العين 27 17 75 40 ليوا 29 18 85 35 الرويس 29 19 80 40 السلع 28 18 80 35 دلما 26 21 70 50 طنب الكبرى 28 21 80 35 طنب الصغرى 28 21 80 35 أبو موسى 28 21 80 35 - مل -.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الجمعة، في مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحياناً في وقت لاحق.



الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة أحياناً.



ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام ويصل إلى 7 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 40%.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة.