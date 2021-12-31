طقس البحر الأحمر.. دافئ ومشمس وسحب متقطعة وهدوء في البحر.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تليفزيون "اليوم السابع"، صباح اليوم الجمعة، لايف جديدا لرصد حالة الطقس بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث شهدت المحافظة طقس معتدل وشمس ساطعة على الأنحاء، بجانب ظهور سحب متقطعة على مناطق متفرقة.

كما شهدت حالة البحر حالة من الهدوء، حيث أبحرت منذ الساعات الأولى من الصباح عشرات اللنشات السياحية المختلفة إلى الجزر البحرية ومواقع الغوص لتنفيذ الرحلات البحرية السياحية التي يطلبها السياح من جنسيات مختلفة.

من جانب آخر، استعدت مدن البحر الأحمر تحسبا لموحة طقس سيئ، حيث كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، إدارة الأزمات بعمل جميع التنسيقات اللازمة مع شركات العاملة بنطاق المدينة برفع اقصى درجات الاستعداد واصطفاف المعدات فى أماكن تمركزها تحسبا لسوء الاحوال المتوقعه والمصاحبة لسقوط أمطار.

وأكد رئيس المدينة بقيام شركات البترول باصطفاف المعدات فى أماكن التمركز المحددة والالتزام بتنفيذ التعليمات المستديمة فى هذا الشأن، كما تم التأكيد علي هيئة الطرق والكبارى برفع درجة الاستعداد وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع درجة الاستعداد وتجهيز المعدات والسيارات ، كما تم تدعيم الفرع بسيارات كسح من مدينة الغردقة.

من جانب آخر تستعد فنادق الغردقة اليوم للاحتفال بأعياد رأس السنة وسط إشغالات سياحية كبيرة من جنسيات مختلفة علي رأسها الروس والألمان والاوكرانيين.