"صحة" جنوب سيناء تنظم حملة للمرور على مستشفيات دهب وسانت كاترين وأبورديس وشرم

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نظمت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء حملة للمرور على المستشفيات بمدن المحافظة، وشكلت لجنة من إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية برئاسة الدكتورة أمانى عزت مدير الإدارة وعضوية أعضاء الإدارة للمرور على المنشآت الصحية الخاصة بالرعاية الأساسية، لمتابعة سير العمل، والتزام الفرق الطبية بخطط العمل.

تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ومع تنفيذ خطة مديرية الصحة بجنوب سيناء، بالمرور المكثف والمستمر على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة وتنفيذها على أكمل وجه، لتقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين بمدن ووديان جنوب سيناء.

وتم المرور على وحدات طب الأسرة بالطرفة والإسباعية بمدينة سانت كاترين، وطب الأسرة بوادى فيران بمدينة أبو رديس، كما تم المرور على مركز طب الأسرة بالرويسات ووحدة طب أسرة وادى مندر بمدينة شرم الشيخ، ومركز طب أسرة دهب بمدينة دهب.

استمر المرور خلال الفترة من 27 ديسمبر حتى يوم 30 ديسمبر، وتوجهت مديرة الرعاية الأساسية بخالص الشكر لجميع الأطقم الطبية بتلك المنشآت على الجهد المبذول منهم فى أداء دورهم، فى ضوء استعداد تلك المنشآت للانضمام إلى مشروع التأمين الصحى الشامل ضمن رؤية مصر 2030 ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.