تطعيم شلل الأطفال.. صحة جنوب سيناء : إستهداف 24 ألف طفل بالمدن

جنوب سيناء _فايزة مرسال

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء عن بدء الاستعداد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 حتى 22 ديسمبر 2021 ، لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة وفى كافة المدن والوديان بجنوب سيناء.

وذلك من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات فى ضوء استعداد مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء لتنفيذ الجرعة الأولى من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بالمحافظة وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

كما صرح الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى بالمحافظة بأن مستهدف الحملة 24000 طفل وعدد الفرق المشاركة بها 132 فريق متحرك من شقة الى شقة و ثابت بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمدن المحافظة وأنه قد تم التواصل مع جميع الجهات المعنية ورؤساء المدن والأوقاف للتأكيد على الدعم المطلوب فى الحملة والإعلان عنها.