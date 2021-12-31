شفط مياه الأمطار من ميدان رمسيس والمناطق المحيطة

كتب ـ سيد الخلفاوى

رفعت أجهزة حى الأزبكية، برئاسة اللواء يحيى الأدغم مياه الأمطار من الشوارع بالتزامن مع التقلبات الجوية، بعدة شوارع، منها مطلع كوبرى أكتوبر، وشارع الكنيسة المرقسية، ونجيب الريحانى وميدان رمسيس، وأمام مستشفى الهلال، وأمام مسجد الفتح.

وفى السياق، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أحياء القاهرة، موجها بفتح جميع بالوعات الأمطار ونشر شفاطات المياه بجميع مطالع ومنازل الكبارى والاستجابة لشكاوى المواطنين من وجود تراكمات المياه وإزالتها على الفور.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .