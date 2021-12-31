اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سحابة سوداء تغطى سماء الإسكندرية وأمطار غزيرة الآن.. لايف

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 11:28 ص
سحابة سوداء تغطى سماء الإسكندرية وأمطار غزيرة الآن.. لايف أمطار الإسكندرية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر

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أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا  من كورنيش الإسكندرية  لرصد حالة الطقس حاليا، حيث يشهد سقوط أمطار غزيرة حاليا وانخفاض فى درجات الحرارة.



وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة رأس السنة خلال ساعات، ومتوقع بدؤها على المحافظات الساحلية ومنها الإسكندرية التى تتأثر بمنخفض جوى بارد قوى حسب توقعات خبراء الأرصاد.

وترفع محافظة الإسكندرية الطوارئ لاستقبال نوة رأس السنة واستمرار عمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يترأسها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وكل الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة اول بأول حاله الطقس .

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن إستعدادات مكثفة لنوة رأس السنة القادمة، حيث تقوم شركة صرف صحى الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزه أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية.

وأشارت فى بيان، إلى أنه يتم حاليا استكمال التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.

 

الأمطار
الأمطار

 

أمطار-غزيرة-بالإسكندرية
أمطار-غزيرة-بالإسكندرية

 

أمطار-غزيرة-بالإسكندرية-الأن
أمطار-غزيرة-بالإسكندرية-الأن

 

جانب-من-حالة-الطقس
جانب-من-حالة-الطقس

 

حالة-الطقس
حالة-الطقس

 

سحابة-سوداء
سحابة-سوداء

 

طقس-الأن
طقس-الأن

 

طقس-شتوى
طقس-شتوى

 

طقس-ممطر
طقس-ممطر

 

طقس-ممطر-الأن
طقس-ممطر-الأن

 


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