رفع 40 طن من المخلفات والأتربة فى حملات نظافة بإسنا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات نظافة وتجميل لشوارع المدينة لرفع كفاءتها، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والإهتمام بأعمال النظافة العامة والتجميل، ومراعاة البعد الجمالى والبيئي للمحافظة.

وفى هذا الصدد تابعت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وذلك لكى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق امام المواطنين والضيوف.

وإستهدفت أعمال النظافة منطقة كورنيش النيل وتم غسيل الأرصفة، وأيضاً تم رفع المخلفات والأتربة قدرها 40 طن مخلفات، وذلك بمنطقة الجوايدة وشارع أحمد عرابي ومنطقة المحكمة وجميع الشوارع الداخلية للمدينة، حيث أن أعمال النظافة مستمرة بالفترتين الصباحية والمسائية مع المتابعة المستمرة.

وفى نفس السياق عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، إجتماعاً موسعاً لعمل محضر لتنفيذ تركيب خطوط جديدة بتقنية FTTH لمجلس قروى النجوع، وذلك لإزالة أى معوقات أثناء التنفيذ، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

ومن جانبها، قالت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، أن المشروع عبارة عن تنفيذ 8 آلاف خط جديد بقرى النجوع بحري وقبلي بتقنية فيبر الى المنزل FTTH كأول قرية على مستوى محافظة الأقصر وتحويل الخدمة لعدد 2000 عميل حالي على الشبكة الجديدة بدون رسوم إضافية في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومعنى( FTTH ) او الالياف البصرية المنزلية هي تقنية نقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك زجاجية بسرعات عالية جدا تعادل سرعة الضوء , وهى افضل وسائل الاتصال الموجودة حالياً وأكثرها ثباتا للاتصال بالانترنت بالاضافة إلى سرعتها الخيالية، وهي تقنية مستقرة لاتتأثر بالعوامل الخارجية مثل التشويش والرياح والحرارة الخارجية وغيرها.