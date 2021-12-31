رفع وإزالة 278 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بمدينة الفشن ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة حمادة راضى، حملة مكبرة مدعومة بقوات الأمن لرفع إشغالات الطريق العام بميدان بورسعيد ومنطقة المحطة وشارع البحر الأعظم، لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 278 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، وقد تنوعت بين باعة جائلين وإشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على ثلاجة عرض وعربات باعة جائلين وكراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف شارك في الحملة كل من أشرف حمزاوي نائب رئيس المدينة ومسئولي الأزمات والإشغالات والبيئة بالوحدة المحلية، والنقيب مصطفى أحمد بشرطة مرافق بني سويف والنقيب قاسم خلف والقوى المرافقة من مركز شرطة الفشن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

كما قامت الوحدة بالدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من لوادر وسيارات نصف نقل للقضاء على تراكمات القمامة وإزالة الأتربة بعدد من شوارع المدينة، علاوة على جمع المخلفات المنزلية بالمدينة والقرى والتي بلغت 115 طن وتم التخلص الآمن من تلك النفايات بتوريدها لمصنع إعادة تدوير القمامة بسمسطا ، كما تم إصلاح وصيانة أعطال الكهرباء بمنطقة أبو طبق بالمدينة وتركيب واستبدال كشافات الإضاءة بطريق دلهانس كفر منسابة وطريق شنرا وصفط الخرسا وطريق أبسوج والطريق الصحراوي الغربي بناحية دلهانس، كما تم إجراء صيانة وإصلاح لمحول كهرباء بالفنت.