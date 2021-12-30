بث مباشر.. أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ وبحيرة البرلس

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة بالمناطق الشمالية لمحافظة كفر الشيخ، وعلى ضفاف بحيرة البرلس، وهبوب رياح شديدة صاحبتها موجة صقيع، كما توقفت حركة الصيد بميناء البرلس ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلقة على البحر المتوسط ونهر النيل.

وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولاً بأول.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود كل من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن