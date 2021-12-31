دفى نفسك بهذه المشروبات مع تقلبات الطقس ورأس السنة

فاطمة ياسر

تحذيرات شديدة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، حول تقلبات شديدة تشهدها البلاد في الطقس، مع زيادة فرص تساقط الأمطار، وانخفاض شديد في درجات حرارة الطقس، ولذا يقدم "اليوم السابع" أبرز وأهم المشروبات التي تساعدك في الشعور بالتدفئة في موجة البرد، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

القرفة

من المشروبات التي تساعدك في الشعور بالتدفئة، والسبب أنها تمد الجسم بالطاقة، ولذا يمكنك إعدادها بالحليب، أو علي كوب ماء مغلي، فعلي الفور ستشعر بالتدفئة.

البابونج

من الأعشاب التي لها خصائص معينة ومفيدة للجسم، فتناولك لكوب من هذه العشب يساعد بشكل كبير في شعورك بالتدفئة، وأيضا تقليل الإصابة بنزلات البرد.

الحليب بالكركم

الكركم يحتوي علي مواد من دورها تقوية الجهاز المناعي، ومع إضافة الحليب للكركم فأنت تأخذ قيمة غذائية جيدة، وأيضا تزيد من شعورك بالتدفئة وتعمل علي تقوية جهازك المناعي.

الزنجبيل

له العديد من الفوائد التي تعمل علي الجسم، لأنه غني بمضادات الأكسدة وبعض العناصر الأخري، ونجد أن إضافة شرائح الليمون عليه يعد مكسب قوي لصحتك، لأنه تزيد من قدرته علي محاربة الأمراض الخاصة بفصل الشتاء، وأيضا تزيد من فرص شعورك بالتدفئة.