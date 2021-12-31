اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:44 م
أكرم القصاص
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حى وسط بالإسكندرية يشن حملتين لوقف أعمال البناء والهدم بدون ترخيص

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 06:35 م
حى وسط بالإسكندرية يشن حملتين لوقف أعمال البناء والهدم بدون ترخيص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شن حى وسط بالإسكندرية وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حى وسط، بالتصدى لظاهرة البناء والهدم بدون ترخيص، تم الدفع بحملتين لوقف أعمال بناء وهدم مخالف بنطاق الحى، بناء على المعلومات الواردة التى تم رصدها من خلال إدارة المتابعة.

 

وتم رصد أعمال هدم بقرية الروضة الجديدة، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة، وإحالة الأمر إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

كما تم فى السياق ذاته رصد أعمال بناء بدون ترخيص بقرية ابيض 7/1، حيث تم إيقاف الأعمال، فك الشدة الخشبية، والتحفظ على الأخشاب، وإحالة الأمر أيضا للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم.

 

يأتى ذلك فى إطار التصدى لأعمال البناء والهدم بدون ترخيص، وفرض القانون، وما زالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة فى نطاق حى وسط، للقضاء على جميع أشكال مخالفات البناء والهدم والعمل مستمر.

 

 


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