إزالة 40 حالة إشغال متنوعة بحى وسط فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شن حى وسط بالإسكندرية برئاسة المحاسب رجب النقيدى، حملتين لإزالة الإشغالات والحواجز من شوارع الحي، وذلك استمرارا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الشارع والتصدي لتلك الظواهر.

وجابت الحملتان بقيادة مدير إدارة إشغال الطريق شوارع "دينوقراط، طريق الجيش، طيبة، بورسعيد، منشا، محمود سلامة جرين ، صفية زغلول، إسماعيل مهنا، والنبي دانيال"، وأسفرت عن التحفظ علي 40 حالة إشغال متنوع، وإزالة عدد من الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية .

يأتي ذلك استجابة لشكاوي المواطنين، و فتحا للشوارع والأرصفة أمام المارة، وجاري المتابعة ومداومة الحملات لعدم عودة الإشغالات، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.