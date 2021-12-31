حصاد مشروعات الآثار بـ2021 فى الاقصر.. انتهاء تجميل صالة الأعمدة بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

شهد قطاع المشروعات الأثرية بمحافظة الأقصر فى عام 2021، عددا من المشروعات والإكتشافات الأثرية المختلفة التى أبهرت العالم أجمع، ومن أبرزها المشروع القومى لترميم وتجميل وإظهار ألوان 12 عمودا فى قلب صالة الأعمدة الكبرى فى معابد الكرنك، والذي تم بأيادٍ مصرية خالصة لأكثر من 65 من فريق الترميم والأثريين والعمال فى الأقصر.

ورصد "اليوم السابع" انتهاء أعمال الترميمات وإظهار الألوان فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك، وهو المشروع القومي الذي يتم العمل فيه بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث قام فريق الترميم والعمال والأثريين بمهمة قومية تتواصل يومياً بأيادي مصرية فى الصالة التاريخية الأهم فى معابد الكرنك، حيث أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من ترميم كافة أعمدة صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، موضحاً أن أعمال تطوير صالة أعمدة الكرنك حولتها لتحفة فنية بظهور ألوانها برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وذلك كمرحلة أولى فى الترميمات قبل الإنطلاق فى باقي الأعمدة الـ134 خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المرممين المصريين كان لديهم هدف لإعادة صالة الأعمدة لرونقها، حيث تم الانتهاء من 12 عمودا فى المنتصف، وظهرت الألوان والنقوش والألوان الأحمر والأصفر والأزرق والتى اختفت منذ مئات السنوات، مؤكدا أن المشروع تم بأيادى مصرية خالصة، وأن المشاركين فى أعمال الترميم من الفتيات كانوا يعملون على ارتفاع 20 مترا، قائلاً:- "فى صالة الأعمدة بمعبد الكرنك والتى تضم 134 عمودا، يتم العمل فى 124 عمودا بشكل نبات البردى و12 عمودا بنظام شكل نبات البردى المفتوح، وتم الإنتهاء من العمل فى الصف الشمالى المكون من 5 أعمدة فى واجهة الصالة ويجرى العمل فى الصالة الجنوبية حالياً".

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن فريق المرممين والعمال بالكرنك كانوا يواصلون العمل من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء بدلاً من الواحدة ظهراً من أجل سرعة الانتهاء من المشروع القومى المميز بالكرنك، وتابع أن الفريق المشارك فى أعمال الترميم والتطوير لم يقتصر على أبناء الأقصر بل شارك فيه شباب من قنا وسوهاج، وغيرها من المدن كفريق عمل واحد ليصبح المكان تحفة معمارية كبيرة.

وشدد الدكتور مصطفى وزيري، على أن فريق الترميم بوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع عدد من خريجى أقسام الترميم بجامعتى الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر قاموا بالعمل فى ترميم الأعمدة فى صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وإظهار ألوانها الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف التى سببتها عوامل التعرية وجارى استكمال أعمال الترميم لباقى الأعمدة تباعاً، حيث أن أعمال الترميم تمت بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وشملت ترميم الأعمدة التى على هيئة زهرة البردى المفتوح كمرحلة أولى ثم باقى الأعمدة كمرحلة ثانية.



الألوان تظهر فى أعمدة صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



الألوان على الأعمدة بعد ترميمها



الألوان والنقوش تظهر فى أعمدة الكرنك



الدكتور مصطفى وزيري مع فريق الترميم بالكرنك



ألوان النقوش الفرعونية الساحرة فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



انتهاء المرحلة الأولى لترميمات صالة الأعمدة الكبرى فى الكرنك



جانب من إزالة الإتساخات بأعمدة الكرنك لتجميلها



سحر النقوش فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



سعدى زكي مدير منطقة آثار ترميم الكرنك



ظهور الألوان والنقوش فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



عضوات فريق الترميم فى صالة الأعمدة بالكرنك



عمل على مدار الساعة فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



عمليات التنظيف لإظهار الألوان



فتيات الترميم خلال اظهار الألوان فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



فرق الترميم فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



فريق ترميم مصرى يظهر ألوان صالة الأعمدة بالكرنك



متابعة الدكتور مصطفى وزيري للعمل فى صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



نتائج ترميمات صالة الأعمدة بالكرنك



نقوش الفراعنى تظهر على جدران الأعمدة