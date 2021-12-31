حاكم ولاية كولورادو يخفض 100 عام من عقوبة سائق تسبب في حادث تصادم

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خفف حاكم ولاية كولورادو الأمريكية، جاريد بوليس، الحكم الصادر بالسجن لمدة 110 سنوات بحق سائق شاحنة متورط في حادث تصادم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، إلى 10 سنوات فقط، واصفًا الحكم الذي صدر بأنه "غير معتاد للغاية وغير عادل".

وذكرت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم /الجمعة/، أنه في شهر أكتوبر، وجدت هيئة المحلفين أن روجيل أجيليرا ميديروس (26 عامًا)، مذنبًا في 27 تهمة تتعلق بالحادث الذي تحطمت فيه شاحنته، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل، وأبلغ أجيليرا ميديروس المحكمة بأن مكابح شاحنته تعطلت قبل الحادث.



وتم الحكم على السائق بالسجن لمدة 110 سنوات بسبب الحد الأدنى لقوانين الأحكام الإلزامية في كولورادو، وأثار الحكم غضبًا دوليًا بسبب شدته، حيث قاطع سائقو الشاحنات ولاية كولورادو احتجاجًا على ذلك.



وتقدم سائق الشاحنة بطلب للحصول على العفو من حاكم كولورادو، والذي تم المصادقة عليه، أمس الخميس، وخففت العقوبة إلى 10 أعوام فقط.



وكتب بوليس: "أعتقد أنك تستحق الرأفة لعدة أسباب .. لقد تم الحكم عليك بالسجن 110 سنوات، أي أكثر من السجن المؤبد فعليًا، لارتكاب عمل مأساوي لكنه غير مقصود .. وعقوبتك غير متناسبة مقارنة بالعديد من السجناء الآخرين في نظام العدالة الجنائية لدينا الذين ارتكبوا جرائم عمدًا، مع سبق الإصرار، أو جرائم عنيفة".