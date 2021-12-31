تفريغ 964 سيارة و7 حفارات وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، سفينة الرورو العملاقة AH SHINI وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 199 متر والغاطس 7.9 متر وذلك لتفريغ 964 سيارة و 7 حفار بالميناء.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان لها، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.