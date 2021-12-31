اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تفريغ 964 سيارة و7 حفارات وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:09 م
تفريغ 964 سيارة و7 حفارات وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، سفينة الرورو العملاقة AH SHINI وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 199 متر والغاطس 7.9 متر وذلك لتفريغ 964 سيارة و 7 حفار بالميناء.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان لها، أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة. 

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة