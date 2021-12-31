تعرف على جهود وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف خلال ديسمبر

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقريراً من فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، بشأن الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التى أطلقها فرع المجلس بالمحافظة فى العديد من المجالات التى استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات فى المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها، وذلك على مدار شهر ديسمبر الجارى 2021.

وتضمن التقرير الذى أعدته ، نرمين محمود مقرر فرع المجلس، الإشارة إلى الجهود التى تم تنفيذها فى محور التمكين الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بحملة الــ 16 يوم ، والتى بدأت مطلع ديسمبر الجاري، حيث تم تنفيذ 4 لقاءات بعنوان احميها من الختان بقرى "دلاص، بهبشين،سدس، صفط راشين" استهدفت 200 شاباً، بالإضافة إلى تنظيم لقاء عن مناهضة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بقرية النويرة بحضور 30 شاب وفتاة بمقر الوحدة المحلية بالنويرة، بجانب المشاركة بالندوة التثقيفية التى نظمها لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة حول مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنى سويف بحضور عدد 200 شخص.

بالإضافة إلى عقد ندوة عن"التحرش الجنسى وإستراتيجيات مواجهته"ب كلية الخدمة الاجتماعية بحضور 150 طالبا وطالبة، فيما تم التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس لعقد لقاء لوضع الخطط الاستارتيجية لمكفحة العنف ضد المراة بمقر الفرع وبحضور عدد 25 شخص ممثلين من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى،بخلاف المشاركة فى حفل تخرج دفعة 2021من (بيت المشورة) وبحضور الجهات الشريكه فى العمل" care ،صندوق الأمم المتحدة للسكان مع المجلس القومى ،اللجنة الوطنية للقضاء على الختان ، مشورة ".

وفى جانب المساعدات الاجتماعية فقد قام فرع المجلس بتوزيع 75 بطانية ، والتكفل بسداد مصروفات دراسية لطلاب وتكلفة عملية جراحية ومصاريف علاج لسيدات من الفئات الأولى بالرعاية ، بجانب تسوية 5 آلاف بطاقة رقم قومى، فيما تلقى مكتب الشكاوى بفرع المجلس 24 شكوى مابين أحوال شخصية وجنائى وتنفيذ أحكام ومشكلات خاصة بالتضامن الاجتماعى ، وقد تمت الاستجابة والتعامل مع الشكاوى ، علاوة على الحصول على 9 أحكام قضائية لصالح الشاكيات وإحالة 7 قضايا إلى المحامين المتطوعين للعمل مع فرع المجلس.

من جهته ثمن محافظ بنى سويف الجهود والأنشطة المتعددة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة فى خدمة قضايا المرأة، فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعى لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحى وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا ، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتبوء المرأة مكانتها الأفضل فى مختلف المجالات.