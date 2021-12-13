"القومى للمرأة" ببنى سويف يشارك فى حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

بنى سويف هانى فتحى

قالت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببنى سويف أنه فى إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، عقد المجلس القومي للمراه فرع بني سويف بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس القومي للمرأة اجتماعا مع عدد من ممثلى الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى والأوقاف والازهر والكنيسه ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإدارة شئون البيئة و التعليم والصحه والقوى العاملة والمجلس القومي للسكان ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

واضافت نرمين محمود فى بيان لها أن الاجتماع ناقش خطة عمل تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا ، ومحاور استراتيجية مناهضة العنف ضدالمرأةومؤشرات قياس الأثر ووضع تصور انشاء وحدة للمراة الامنة بمقر المستشفى الجامعى ببنى سويف تحت إشراف كلية الطب البشرى . حضر الاجتماع الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس والدكتورة امل فيليب مدير وحدات العنف بالمجلس و نرمين محمود مقررة الفرع ودكتورة هبه عبد العظيم و ليلى ابو عقل و نجلاء منير و حنان الدرباشي و دكتورة رشا يحيى عضوات فرع المجلس ببنى سويف .