اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير 2420 مخالفة للسيارات لعدم تركيب الملصق الالكتروني

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 11:34 ص
تحرير 2420 مخالفة للسيارات لعدم تركيب الملصق الالكتروني تركيب الملصق الالكتروني
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حررت الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 2420 مخالفة عدم تركيب الملصق الالكترونى، ورفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم ضبط 2631 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:-وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

 


الملصق

الملصق الالكتروني

المرور

مخالفات المرور

حوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة