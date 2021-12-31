بلبيس الشرقية 2021.. مشروعات إنارة ونظافة ورصف بـ 40 مليون و680 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهود والأنشطة المبذولة بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بضرورة المرور الميدانى بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات ورفع كفاءة الشوارع ورصفها، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والمرور على المحال التجارية والمقاهى ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة كورونا، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021م أوضح المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه جار تنفيذ أعمال مشروعات تنموية وخدمية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020 /2021 لرفع كفاءة منظومة الإنارة وتحسين البيئة وتجميل وتطوير شوارع وميادين المدينة وتدعيم الوحدات المحلية وإنشاء نفق بطريق عبد المنعم رياض بمدينة بلبيس بعرض 40 متر ، وإستكمال توريد بلاط إنترلوك لشوارع مدينة بلبيس عرض 5 متر ذات الكثافة المروريه بمنطقه شارع جمعيه الجمل وفروعه حتى ترعه الإسماعيلى وشارع قبلى الثانويه التجاريه حتى شارع أبو بكر الصديق ، وإحلال وتجديد شارع المطافى ( بابور النور ) عرض 6 بطول 500 متر بمدينه بلبيس بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون و680 الف جنيه.

ولرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، قامت رئاسة رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع ، فضلاً عن رفع الإعلانات المخالفه ، فتمكنت رئاسة المركز من تحرير 2734 محضر إشغال ، وتم إزاله 19692 حاله إشغال متنوعه ، وتحرير451 محضرا لعدم إلتزام أصحاب المحال بإرتداء الكمامة الواقية ، وتحرير 35 محضر نبش قمامه وتحرير 444 محضرا ضد البائعين المتجولين، كما تم إزاله 443 إعلانا غير مرخص وتحرير 116 محضرا وتطبيق القانون على المخالفين ، فضلاً عن حصر الإعلانات المرخصه وتم حصر 395 إعلان مرخص و إزالة 443 إعلان غير مرخص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و لمراجعة تراخيص المحال والمقاهى ومراكز الدروس الخصوصية، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمراجعة تراخيص مراكز الدروس الخصوصية ، فتم غلق 25 مركز للدروس الخصوصيه و تحرير 198 محضر ضد أصحاب المقاهى المخالفه ومصادرة 395 شيشه وتطبيق القانون على المخالفين.

وللحفاظ على الرقعة الزراعية داخل بنطاق المحافظةن قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية فتم إزالة 67 حالة تعدى على مساحة 6246 متر، وخلال الموجه الـ 18 تم إزالة 457 حاله تعدى على مساحة ١٣٥٤٠٣ متر وتطبيق القانون على المخالفين.

وللحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المركز، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالعمل لرفع كفاءة النظافة بالشوارع من خلال ثلاث ورديات على مدار اليوم بالفترتين الصباحيه والمسائية ويتم رفع200 طن قمامه يوميا بإجمالى 73.200 طن قمامه على مدار العام.