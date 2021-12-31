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بدء الاحتفالات في الإمارات باستقبال عام 2022.. فيديو

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:30 م
بدء الاحتفالات في الإمارات باستقبال عام 2022.. فيديو جانب من الاحتفالات
كتب أحمد عرفة

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بدأت الاحتفالات في الإمارات باستقبال عام 2022، مع حلول الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت الإمارات، حيث تم إطلاق الألعاب النارية في برج خليفة.

وانطلقت أيضا احتفالات في أبوظبي ودبي باستقبال عام 2022، وعرضت قناة سكاى نيوز فيديو للاحتفالات.

 

 

وفى وقت سابق حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على استقبال العام الجديد على طريقته الخاصة بكتابة بعض أبيات الشعر التي اشتهر بها، حيث نشر صورة تجمعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

 

 


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