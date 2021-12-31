بايدن: أخبرت بوتين أنه لن يتمكن من التقدم داخل أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: أخبرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يتمكن من التقدم داخل أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: أخبرت بوتين أن الوجود الأمريكي سيزداد في أوروبا لو هاجمت روسيا أوكرانيا .

وتابع الرئيس الأمريكي: أخبرت بوتين أنه سيتم فرض عقوبات وخيمة على روسيا لو هاجمت أوكرانيا.

وقال جو بايدن: أخبرت بوتن أنه إذا هاجمت روسيا أوكرانيا فستتعرض لعقوبات وستقوم الولايات المتحدة بزيادة وجودها في أوروبا مع الحلفاء في الناتو.

وفى وقت سابق صرح مساعد الرئيس الروسى، يورى أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن لم يحدد بالضبط الإجراءات الروسية التى يمكن أن تؤدى إلى فرض عقوبات.

وأدلى أوشاكوف بهذه التصريحات ردا على سؤال عما إذا كان بايدن قد أوضح نوع التصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية الذي يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود -وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.